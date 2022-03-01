Nijerya: BM, Rusya'ya karşı yaptırımları uygularsa onların kararına uyacağız - Son Dakika
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Nijerya: BM, Rusya'ya karşı yaptırımları uygularsa onların kararına uyacağız

01.03.2022 11:32
Nijerya: BM, Rusya'ya karşı yaptırımları uygularsa onların kararına uyacağız

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin "Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'ya karşı yaptırımları kabul eder ve uygularsa onların (BM) kararına uyacağız." dedi.

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin "Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'ya karşı yaptırımları kabul eder ve uygularsa onların (BM) kararına uyacağız." dedi.

Onyeama, Channels televizyonuna verdiği mülakatta, Rusya'ya yaptırım uygulamada toplu bir eylem olması ve bunun için de BM'nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Nijerya'nın BM çerçevesinde hareket edeceğini işaret eden Onyeama, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla BM Rusya'ya karşı yaptırımları kabul eder ve uygularsa onların (BM) kararına uyacağız. Bunu çok net bir şekilde ifade ettik, kınadık. Her şeyden önce askeri güç, çözüm değildir. Nijerya'nın karar konusundaki tutumu çok açık, bu askeri müdahaleyi başka bir ülkede tasvip etmiyoruz."

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Nijerya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya: BM, Rusya'ya karşı yaptırımları uygularsa onların kararına uyacağız - Son Dakika


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