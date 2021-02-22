Nijerya, Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni verdi - Son Dakika

Nijerya, Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni verdi

22.02.2021 13:51
Nijerya, Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni verdi, System.String[]

Nijerya'da, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından uçuş yasağı getirilen "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarına tekrar izin verildi.

Nijerya'da, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından uçuş yasağı getirilen "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarına tekrar izin verildi.

Nijerya Sivil Havacılık Kurumu (NCAA) Genel Direktörü Musa Nuhu, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarının ülkeye uçuşuna yeniden izin verdiğini belirtti.

Bu kararın Boeing serisinin ABD'nin Federal Havacılık İdaresinin son onayları ve yeniden giriş koşullarının ardından alındığını kaydeden Nuhu, böylelikle artık Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının Nijerya hava sahasında uçabileceğini ve bu sayede yerel hava yolu Air Peace'in Boeing 737 Max'ten siparişlerini teslim alabileceğini vurguladı.

Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yolları'na ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

ABD ve Brezilya, Boeing 737 Max'ların ticari uçuşlarını geçen yıl başlatmıştı.

Boeing 737, Endonezya, Etiyopya, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya, Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni verdi - Son Dakika


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