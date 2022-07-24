Nijerya, bu yıl 12,3 milyon metrik ton petrol ithal etti - Son Dakika
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Nijerya, bu yıl 12,3 milyon metrik ton petrol ithal etti

24.07.2022 02:29
Nijerya, bu yıl 12,3 milyon metrik ton petrol ithal etti

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın, bu yılda 12,3 milyon metrik ton petrolün ithal ettiği bildirildi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın, bu yılda 12,3 milyon metrik ton petrolün ithal ettiği bildirildi.

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Awwal Gambo, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın yurtdışından petrol ithal etmeye devam ettiğini belirtti.

Nijerya'nın 2015'ten bu yana 202,9 milyon metrik ton petrolü yurtdışından ithal ettiğini kaydeden Gambo, "Kayıtlarımıza göre 2022'in 7 ayı için 12,3 milyon metrik ton petrolün ithal edildi." ifadesini kullandı.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.

Petrol zengini Nijerya, şubatta Belçika'dan çok düşük kalite petrol ithal etmişti. Söz konusu düşük kalite petrol, arabalarda sorun yaratması nedeniyle kimse tarafından talep edilmemiş, bu da ülkede yakıt kıtlığına sebep olmuştu.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, bu yıl 12,3 milyon metrik ton petrol ithal etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya, bu yıl 12,3 milyon metrik ton petrol ithal etti - Son Dakika
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