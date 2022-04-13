Nijerya, bu yıl kendi Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacak - Son Dakika
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Nijerya, bu yıl kendi Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacak

13.04.2022 17:45
Nijerya, bu yıl kendi Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacak

Batı Afrika ülkesi Nijerya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bu yılın sonuna kadar kendi yerel aşısını üretmeye başlayacak.

Batı Afrika ülkesi Nijerya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bu yılın sonuna kadar kendi yerel aşısını üretmeye başlayacak.

Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, ülkenin ticari şehri Lagos'ta düzenlenen bir sağlık toplantısında, Kovid-19 salgınının ülkeye ders verdiğinin altını çizdi.

Adeyeye, ülkede yerel Kovid-19 aşısının üretilmesi için NAFDAC ile Sağlık Bakanlığının çeşitli çalışmaları yaptığını belirtti.

Nijerya'nın bu yılın sonuna kadar yerel aşı üretimine başlaması için hazır olduğunu işaret eden Adeyeye, "Yıl sonuna kadar aşı üretimine başlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu tamamen gelişmiş aşı üreteceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.

Ülkede 2 Nisan'dan bu yana salgın nedeniyle ölen olmazken şimdiye kadar 32 milyon kişi salgına karşı aşı yaptırdı.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, salgının başından bu yana 255 bin 516 kişi virüse yakalandı, bunlardan 249 bin 674'ü sağlığına kavuştu, 3 bin 143 kişi ise yaşamını yitirdi.

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Batı Afrika, Nijerya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya, bu yıl kendi Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacak - Son Dakika


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