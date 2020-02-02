Nijerya Büyükelçisinden ATO'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Nijerya Büyükelçisinden ATO'ya ziyaret - Son Dakika Ekonomi

Nijerya Büyükelçisinden ATO'ya ziyaret

16 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Nijerya ve Türkiye arasındaki 650 milyon dolarlık ticaret hacminin yeterli olmadığını belirterek, "İki dost ülke olarak ticaret hacmimizi daha yukarılara taşıyabiliriz." ifadesini kullandı.

Nijerya Büyükelçisinden ATO'ya ziyaret, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Nijerya ve Türkiye arasındaki 650 milyon dolarlık ticaret hacminin yeterli olmadığını belirterek, "İki dost ülke olarak ticaret hacmimizi daha yukarılara taşıyabiliriz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda, Baran'ı ziyaret etti.

Baran, Nijerya'nın Afrika kıtasındaki en büyük Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olduğunu belirterek, doğal kaynakları, petrol ve doğal gaz rezervleri, genç ve kalabalık nüfusuyla Nijerya'nın büyük bir potansiyel barındırdığını vurguladı.

Nijerya'nın bu özelliklerinin tüm dünyanın olduğu gibi Türk yatırımcıların da ilgisini çektiğine, Türkiye ile Nijerya arasındaki 650 milyon dolarlık ticaret hacminin yeterli olmadığına işaret eden Baran, "İki dost ülke olarak ticaret hacmimizi daha yukarılara taşıyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ticaret ve yatırımı zenginleştirmek için Nijerya'ya bir ziyaret planladıklarına değinerek, özellikle tarım ve demir çelik sektörlerinde Türk yatırımcıların faydalı olabileceğini aktardı. Baran, Nijerya ile film sektöründe de birlikte projeler geliştirilebileceğini vurguladı.

Paragalda da Türkiye'nin Nijerya'da büyük bir saygı ve statüye sahip olduğunu belirterek, Türkiye'deki yatırımcıları Nijerya'ya davet etti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:36 Kaynak: AA
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