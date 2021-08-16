Nijerya, Çelik Kalite Standartlarına Uygunluğun Koşullarını Yükseltiyor - Son Dakika
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Nijerya, Çelik Kalite Standartlarına Uygunluğun Koşullarını Yükseltiyor

Nijerya, Çelik Kalite Standartlarına Uygunluğun Koşullarını Yükseltiyor

16.08.2021 18:31

Guardian gazetesi, Nijerya Standartlar Kurumu'nun (NSK), ülkedeki çelik üreticilerine, çelik çubuk ile takviye çubuğu üretiminde kullandıkları donanımların ayarlamalarını yapmaları, bunu yapmamaları durumunda ise sektör dışına atılacakları konusunda uyarıda bulunduğunu bildirdi.

Guardian gazetesi, Nijerya Standartlar Kurumu'nun (NSK), ülkedeki çelik üreticilerine, çelik çubuk ile takviye çubuğu üretiminde kullandıkları donanımların ayarlamalarını yapmaları, bunu yapmamaları durumunda ise sektör dışına atılacakları konusunda uyarıda bulunduğunu bildirdi. NSK Genel Müdürü Mallam Farouk Salim, geçen günlerde Nijerya Çelik Üreticileri Derneği forumunda yaptığı konuşmada, Kurum'un, çeşitli parametreleri ölçmek için ülkede kullanılan tüm donanımların ayarlamalarının yapılmasını sağlamasının her zaman yerine getirdiği bir görev olmadığını dile getirdi. Kurum'un standartlara uygunluğu sağlamak üzere en son model ölçüm araçları satın aldığını belirterek, NSK'nın, çelik sektörü ile birlikte denizcilik, petrol ile gaz olmak üzere diğer sektörlerde kullanılan donanımların da ölçümlemelerini yapma konusunda tam donanımlı olduğunu vurguladı.

Salim, ortaya çıkarılan ürünlerde aynılığın, aynı zamanda ürünlerin standartlarca belirlenmiş gerekliliklerin gerisinde kalmamasının sağlanması için tüm tartıların, herkesçe kullanılan tekstil makinelerinin ayarlarının yapılmasının zorunlu olduğu bilgisini iletti.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre
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