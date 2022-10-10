Nijerya, cezaevlerini "kırmızı bölgeler" ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya, cezaevlerini "kırmızı bölgeler" ilan etti

10.10.2022 00:54
Nijerya, cezaevlerini "kırmızı bölgeler" ilan etti

Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, son zamanlarda aralıksız saldırılar ve hapisten firarlar nedeniyle hükümetin ülke genelindeki cezaevlerini "kırmızı bölgeler" ilan ettiğini belirtti.

Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, son zamanlarda aralıksız saldırılar ve hapisten firarlar nedeniyle hükümetin ülke genelindeki cezaevlerini "kırmızı bölgeler" ilan ettiğini belirtti.

Aregbesola, yaptığı açıklamada, hükümetin, ülkedeki en riskli tesislerde periyodik olarak saldırı ve müdahale simülasyon tatbikatları yürüttüğünü, ayrıca cezaevi çalışanlarını bu tür bir saldırılara yanıt vermeye hazırlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Cezaevlerini "kırmızı bölgeler" ilan ettiklerini ifade eden Aregbesola, şunları kaydetti:

"Kuje Cezaevi saldırısından önce ne yazık ki bu yapılmadı, ancak saldırıdan bu yana periyodik saldırı ve tepki simülasyonu dediğimiz şeye sahibiz. Bununla birlikte, irademizi test etmek isteyenlerin hikayeyi anlatmak için yaşayamayacağını söylemek istiyorum."

Ülkenin başkenti Abuja yakınlarında 5 Temmuz gecesi bir cezaevine düzenlenen saldırıda bir güvenlik görevlisi ve dört mahkum hayatını kaybetmiş, 16 mahkum yaralanmıştı. Saldırıda en az 64'ü terörle ilgili suçlardan hüküm giymiş, 443 mahkumun firar ettiği açıklanmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olay yerinde incelemelerde bulunarak firar eden mahkumların bir an önce yakalanması için güvenlik güçlerine talimat vermişti.

Terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla saldırıyı üstlenmişti.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜZİSYEN ONUR ŞENER'İN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜZİSYEN ONUR ŞENER'İN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Cezayir ile Fransa arasında 11 anlaşma imzalandı Cezayir ile Fransa arasında 11 anlaşma imzalandı Nijerya'da yasa dışı işletilen 300'den fazla eczane kapatıldı Nijerya'da yasa dışı işletilen 300'den fazla eczane kapatıldı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, cezaevlerini 'kırmızı bölgeler' ilan etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:01 Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi
07:58 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için TOKİ'ye başvuru zamanı! İşte ayrıntılar...
07:36 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi
07:29 Bugün toplanacak Kabine'de gündem yoğun! Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği, EYT, sözleşmeli personel ana gündem başlıkları...
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 08:16:53. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya, cezaevlerini "kırmızı bölgeler" ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement