Nijerya, Çin'i; İran da Filipinler'i mağlup etti!
1 saat önce
M Grubu'nda oynanan müsabakada Nijerya, Çin'i 86-73 yendi.
M Grubu'nda oynanan müsabakada Nijerya, Çin'i 86-73 yendi. Nijerya, rakibi karşısında devreyi de 35-31 önde kapadı.
N Grubu'nda ise İran ile Filipinler karşılaştı. İran, soyunma odasına 48-34 önde gittiği maçtan 95-75 galip ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:20
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