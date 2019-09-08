Son Dakika Haberleri: Nijerya, Çin'i; İran da Filipinler'i mağlup etti!
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Nijerya, Çin'i; İran da Filipinler'i mağlup etti!

1 saat önce

M Grubu'nda oynanan müsabakada Nijerya, Çin'i 86-73 yendi.

Nijerya, Çin'i; İran da Filipinler'i mağlup etti!, System.String[]

M Grubu'nda oynanan müsabakada Nijerya, Çin'i 86-73 yendi. Nijerya, rakibi karşısında devreyi de 35-31 önde kapadı.


N Grubu'nda ise İran ile Filipinler karşılaştı. İran, soyunma odasına 48-34 önde gittiği maçtan 95-75 galip ayrıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Nijerya, İran, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:20 
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