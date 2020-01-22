Nijerya, D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programı'nı imzaladı - Son Dakika

Gelişen Sekiz (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi Nijerya, D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programı'nı imzaladı.

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, yaptığı yazılı açıklamada, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari ile görüştüğünü belirtti.

Osinbajo, görüşmede D-8 ile Nijerya arasındaki ilişkilerin ele alındığını aktararak "Nijerya, D-8 bünyesindeki Sağlık ve Sosyal Koruma programını resmi olarak imzaladı." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın D-8 ülkeleriyle bu alanda iş birliği yapmaya açık olduğunun altını çizen Osinbajo, " Türkiye, Nijerya, Mısır, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya ve Pakistan yaklaşık 1 milyar nüfusa sahip ve bu anlaşma hem Nijerya hem de D-8 ülkeleri için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Osinbajo, D-8 ülkeleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sağlık ve insani kalkınmanın önemine dikkati çeken Osinbajo, bu alanda kalkınmak için daha fazla çaba harcamak istediklerini kaydetti.