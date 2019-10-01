Nijerya'da

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede yolsuzlukla mücadele çabalarını arttıracağını belirterek, "Yolsuzluğun kökünü kazımanın yolu mücadele etmektir. Şüphesiz ki kazanacağımız bir mücadeledir." dedi.

Buhari, ülkenin bağımsızlığının 59'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen "1 Ekim Bağımsızlık Günü" kutlamalarındaki konuşmasında, yolsuzluğun bir hastalık olduğunu dile getirerek, ülkede yapılan mücadelelere rağmen bunun hala devam ettiğini söyledi.

Hükümetin yolsuzlukla mücadele kapsamında eski bir askeri diktatörünce çalınan ve ABD'de saklanan 300 milyon doları tespit ettiğini bildiren Buhari, bunun ülkeye iade edilmesi için çalışmaların başlatılacağını kaydetti.

Buhari, halkın yolsuzluk yapanları şikayet etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Yolsuzluğun kökünü kazımanın yolu mücadele etmektir. Şüphesiz ki kazanacağımız bir mücadeledir." ifadelerini kullandı.