Akeredolu, affedilen mahkumların, giydiği hükümlere ve cezaevindeki davranışlarına göre seçildiğini ifade etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Ondo ve İmo eyaletlerinde Bağımsızlık Günü dolayısıyla birçoğu adi suçlardan mahkum 33 kişiye af çıkarıldı.

Kaynak: AA

Nijerya, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da 33 mahkuma 'Bağımsızlık Günü' affı - Son Dakika

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