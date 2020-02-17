Nijerya'da 1 yılda 30 milyon ağaç dikilecek - Son Dakika
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Nijerya'da 1 yılda 30 milyon ağaç dikilecek

7 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kuraklıkla mücadele ve doğayı koruma adımları kapsamında ülke genelinde bu yıl 30 milyon ağaç dikilecek.

Nijerya'da 1 yılda 30 milyon ağaç dikilecek, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kuraklıkla mücadele ve doğayı koruma adımları kapsamında ülke genelinde bu yıl 30 milyon ağaç dikilecek.

Çevre Bakanlığı Orman Dairesi Başkan Vekili Tiamiyu Oladele, Nijerya Haber Ajansına (NAN) yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin 35 milyon ağaç dikileceği vaadi bulunduğunu hatırlattı.

Oladele, "Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bu yıl 30 milyon ağaç dikeceğiz. Bununla ilgili çalışmalar başladı." dedi.

Dikilecek fidanlarla Nijeryalıların da ekonomik olarak desteklenmesini hedeflediklerini kaydeden Oladele, "Ormanların tahrip olması ağaçların büyümesinden daha hızlı ilerliyor. Bu noktada hükümet halka fidan dağıtımının yanında ülkenin farklı bölgelerinde fidan dikme faaliyetleri de düzenleyecek." dedi.

Uzmanlara göre Nijerya'da son 12 yılda ormanların yarısı tahrip edildi.

Muhammed Buhari, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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