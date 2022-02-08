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Nijerya'da 10 milyon kişi ikinci doz Kovid-19 aşısından kaçınıyor - Son Dakika

Nijerya'da 10 milyon kişi ikinci doz Kovid-19 aşısından kaçınıyor

08.02.2022 17:13
Nijerya'da 10 milyon kişi ikinci doz Kovid-19 aşısından kaçınıyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Kovid-19'a karşı 10 milyona yakın kişinin ikinci doz aşıdan kaçındığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Kovid-19'a karşı 10 milyona yakın kişinin ikinci doz aşıdan kaçındığı bildirildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faysal Şuayip, yaptığı açıklamada, hükümet tarafından kamu çalışanlarına getirilen aşı zorunluğunun gevşetilmesinin sorun yarattığını belirtti.

Kamu çalışanlarına yönelik aşı zorunluğu kampanyasında birinci doz aşı olan kişi sayısının 15,8 milyona çıktığını kaydeden Şuayip, "Verilerimize göre 6 milyon 172 bin kişi tam aşı oldu. 563 bin 692 kişi ise salgına karşı takviye aşı yaptırdı." dedi.

Şuayip, ülkede Kovid-19'a karşı aşı yaptıran 10 milyona yakın Nijeryalının ikinci doz ve takviye aşılardan kaçındığını ifade etti.

Nijerya hükümeti, 1 Aralık 2021'den itibaren kamu çalışanlarından, iş yerlerine girebilmeleri için Kovid-19 aşı kartının ya da 72 saat içinde yapılan negatif PCR testi sonucunun isteneceğini duyurmuştu.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 253 bin 727 kişi virüse yakalandı, 230 bin 126 kişi sağlığına kavuştu, 3 bin 139 kişi ise yaşamını yitirdi.

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Batı Afrika, Nijerya, Afrika, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 10 milyon kişi ikinci doz Kovid-19 aşısından kaçınıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da 10 milyon kişi ikinci doz Kovid-19 aşısından kaçınıyor - Son Dakika
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