Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
2 saat önce
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:14 Kaynak: AA
Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye
bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı.
Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi. Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.
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