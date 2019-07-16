Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
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Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı

2 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.

Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı.
Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi. Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.
Nijerya, Türkiye, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:14 Kaynak: AA
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