Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
2 saat önce
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.
Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:27
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