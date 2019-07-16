Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
2 saat önce
Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye
bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:52
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