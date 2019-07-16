Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
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Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı

2 saat önce

Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı

Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı.
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Nijerya, Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:52 
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