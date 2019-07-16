Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 10 Türk gemicinin kaçırılması
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Nijerya'da 10 Türk gemicinin kaçırılması

10 saat önce

Nijerya açıklarında silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebatından 10 kişinin kaçırıldığı kargo gemisinin bağlı bulunduğu Kadıoğlu Denizcilik Operasyon Müdürü Numan Paksoy, "Arkadaşlarımızın en kısa sürede kurtarıp ülkeye getirilmesi için bakanlıklarımız çaba sarf ediyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebatından 10 kişinin kaçırıldığı kargo gemisinin bağlı bulunduğu Kadıoğlu Denizcilik Operasyon Müdürü Numan Paksoy, "Arkadaşlarımızın en kısa sürede kurtarıp ülkeye getirilmesi için bakanlıklarımız çaba sarf ediyor." dedi.
Paksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin içinde bulunan mürettebattan 8'inin salıverildiğini söyledi.
Kurtulan gemicilerle iletişim kurduklarını ve onların güvende olduklarını belirten Paksoy, şöyle konuştu:
"Gemide toplam 18 kişi vardı. Kaçırılan kişilerle kontak kuramıyoruz. Kurtulanlarla iletişime geçtik. Kurtulan arkadaşlarımız ilk önce saklanmışlar. Saldırganlar yakaladıkları arkadaşları öldüreceklerini söyleyince onlar da saklandıkları yerden çıkmışlar. Kalan 10 kişi aralarından seçilmiş ve diğerleri salıverilmiş. Arkadaşlarımızın en kısa sürede kurtarıp ülkeye getirilmesi için bakanlıklarımız çaba sarf ediyor."
Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 kişi kaçırılmıştı.
Nijerya'da 10 Türk gemicinin kaçırılması
Denizcilik, Kadıoğlu, Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:30 Kaynak: AA
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