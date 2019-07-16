Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 10 Türk gemicinin kaçırılması
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Nijerya'da 10 Türk gemicinin kaçırılması

10 saat önce

Dışişleri Bakanlığınca, Nijerya açıklarında silahlı kişiler tarafından kaçırılan Türk vatandaşlarının serbest bırakılması için Nijerya ve Gana makamları nezdinde girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Nijerya'da 10 Türk gemicinin kaçırılması, System.String[]
Dışişleri Bakanlığınca, Nijerya açıklarında silahlı kişiler tarafından kaçırılan Türk vatandaşlarının serbest bırakılması için Nijerya ve Gana makamları nezdinde girişimlerde bulunulduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kamerun'daki Douala Limanından Fildişi Sahili'ndeki Abidjan'a gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisinin 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğradığı aktarıldı.
Saldırı sonucu Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümünün korsanlarca kaçırıldığı belirtilen açıklamada, "Korsanların terk ettikleri gemi Gana'daki Tema Limanına çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 gemiciyi kaçırmıştı.
Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:38 Kaynak: AA
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