Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 100'den Fazla Kişi Enkaz Altında Kaldı

Nijerya'da 100'den Fazla Kişi Enkaz Altında Kaldı

45 dakika önce

Nijerya'da içerisinde bir eğitim kurumun da olduğu bina çöktü.

Nijerya'da 100'den Fazla Kişi Enkaz Altında Kaldı, System.String[]
Nijerya'da içerisinde bir eğitim kurumun da olduğu bina çöktü. Yüzden fazla kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Nijerya'nın Lagos kentinde, çatı katında ilkokulun olduğu bir binanın çöktüğü ve aralarında çok sayıda öğrencinin de olduğu yüzden fazla kişinin çöken binanın enkazı altında kaldığı öğrenildi. Ülkenin güneybatı bölgesindeki Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı sözcüsü Ibrahim Farinloye olayda hayatını kaybeden olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinmediklerini aktardı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Nijerya, Güncel
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