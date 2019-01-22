Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 100 Milyondan Fazla Kişi İnternet Kullanıyor

Nijerya'da 100 Milyondan Fazla Kişi İnternet Kullanıyor

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 100 milyondan fazla kişinin internet kullandığı bildirildi.

Nijerya'da 100 Milyondan Fazla Kişi İnternet Kullanıyor, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 100 milyondan fazla kişinin internet kullandığı bildirildi.

Nijerya İletişim Komisyonu (NCC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede nüfusun yarısında fazlasının internet kullanıcısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde internet kullananların sayısının 111,6 milyona ulaştığı kaydedildi.

Elektrik sıkıntısının yaşandığı Nijerya'da mobil internet, yaygın olarak kullanılırken, MTN, Glo ve 9mobile firmaları, en çok tercih edilen internet operatörleri arasında bulunuyor.

Uzmanlar, internetin ülke çapında giderek yaygınlaşmasında, akıllı telefon kullanımının önemli bir etkisinin olduğunun altını çiziyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:15 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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