Nijerya'da 100 Zakzaki destekçisi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Nijerya'da 100 Zakzaki destekçisi serbest bırakıldı

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Şii mezhebine bağlı Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin 100 destekçisi serbest bırakıldı.

Nijerya'da 100 Zakzaki destekçisi serbest bırakıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Şii mezhebine bağlı Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin 100 destekçisi serbest bırakıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kaduna Federal Yüksek Mahkemesi, ordu birlikleri ile IMN üyeleri arasında 2015'te yaşanan çatışmalar sonrası gözaltına alınan 100 kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan, aynı gerekçe ile tutuklanan IMN lideri Zakzaki ve eşi Zeenat Zakzaki ise serbest bırakılmadı.

IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı

Güvenlik güçleriyle IMN örgütü üyeleri arasında 2014'te başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Zakzaki ve destekçilerine operasyon düzenlemişti.

Operasyonda resmi makamlara göre 7, İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre ise 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri Temmuz 2019'da yasaklanmıştı.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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