Nijerya'da 101 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi - Son Dakika

Nijerya'da 101 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

12.02.2021 00:35
Nijerya'da 101 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Osun eyaletinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 101 yaşındaki kadının sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Osun eyaletinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 101 yaşındaki kadının sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Obafemi Awolowo Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Victor Adetiloye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, akut başlangıçlı öksürük, ateş ve halsizlik semptomları bulunan kadında, uygulanan test sonucunda Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Adetiloye, 101 yaşındaki hastanın şu anda tam olarak iyileştiğini kaydetti.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 101 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi - Son Dakika


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