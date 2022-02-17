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Nijerya'da 102 yaşında bir kadın devlet başkanlığı adaylığını açıkladı - Son Dakika

Nijerya'da 102 yaşında bir kadın devlet başkanlığı adaylığını açıkladı

17.02.2022 19:13
Nijerya'da 102 yaşında bir kadın devlet başkanlığı adaylığını açıkladı

Nijerya'da 102 yaşındaki Nonye Josephine Ezeanyaeche adlı kadın, 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıkladı.

Nijerya'da 102 yaşındaki Nonye Josephine Ezeanyaeche adlı kadın, 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Anambra eyaletinin Aguata bölgesinden gelen Ezeanyaeche, Nijerya Televizyon Otoritesine (NTA) ziyareti esnasında adaylığını duyurdu.

Ezeanyaeche, devlet başkan olarak seçildiğinde Nijerya için iyi planları olduğunu söyledi.

"Yaşayan Efsane" ve "Mama Afrika" (Afrika'nın annesi) olarak adlandırılan Ezeanyaeche, "Nijerya Yaşlı Vatandaşlarının Sesi" organizasyonunun kurucusu.

Ülkede ocak sonundan bu yana, aralarında eski ve halen görevdeki valilerin de bulunduğu 10 kadar önde gelen isim devlet başkanlığı için adaylıklarını açıklamıştı.

Nijerya'da devlet başkanlığının yanı sıra valileri ve parlamento üyelerini seçmek için Şubat 2023'te genel seçim düzenlenecek.

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Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 102 yaşında bir kadın devlet başkanlığı adaylığını açıkladı - Son Dakika


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