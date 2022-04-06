Nijerya'da 103 bin litreden fazla çalıntı petrol ele geçirildi - Son Dakika
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Nijerya'da 103 bin litreden fazla çalıntı petrol ele geçirildi

06.04.2022 00:11
Nijerya'da 103 bin litreden fazla çalıntı petrol ele geçirildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, 103 bin litreden fazla çalıntı petrolün ele geçirildiği bildirildi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, 103 bin litreden fazla çalıntı petrolün ele geçirildiği bildirildi.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı (NSCDC) Sözcüsü Olufemi Ayodele, ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers eyaletinde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Ayodele, operasyonlarda çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisinin imha edildiğini, 103 bin litreden fazla çalıntı petrolün ele geçirildiğini aktardı.

Operasyonlarda 14 kişinin göz altına alığını ifade eden Ayodele, 2 gemi ve 8 araca da el koyulduğu bilgisini paylaştı.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Afrika, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 103 bin litreden fazla çalıntı petrol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da 103 bin litreden fazla çalıntı petrol ele geçirildi - Son Dakika
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