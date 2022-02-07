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Nijerya'da 104 terör örgütü üyesi teslim oldu - Son Dakika

Nijerya'da 104 terör örgütü üyesi teslim oldu

07.02.2022 19:17
Nijerya'da 104 terör örgütü üyesi teslim oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda ISWAP terör örgütüne mensup 104 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda ISWAP terör örgütüne mensup 104 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, ordu, Borno eyaletinin Damboa'nın farklı noktalarında ISWAP'a yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar sırasında aralarında 27 kadının bulunduğu 104 ISWAP üyesi af için teslim oldu.

Nijerya'nın Borno eyaletinde geçen sene açlık nedeniyle 1500'den fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim olmuştu.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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Boko Haram, Nijerya, Afrika, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 104 terör örgütü üyesi teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da 104 terör örgütü üyesi teslim oldu - Son Dakika
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