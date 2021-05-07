Nijerya'da 11 IPOB üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) 11 üyesi öldürüldü.

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı açıklamada, IPOB üyelerinin İmo eyaletine bağlı Urlu cezaevindeki saldırı girişiminin engellendiğini belirtti.

Yerima, engellenen saldırının ardından 11 IPOB üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

IPOB üyelerine ait silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini aktaran Yerima, olayda güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.

Nijerya'nın güneyinde son zamanlarda IPOB üyelerinin cezaevlerine düzenlediği saldırılarda yüzlerce mahkum firar etmişti.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.