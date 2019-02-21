Nijerya'da 11 Milyon Seçmen Oy Kullanamayacak
55 dakika önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da cumartesi yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde 11 milyon seçmen, seçim kartını alamadığı için oy kullanamayacak.
Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'da cumartesi yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde 11 milyon seçmen, seçim kartını alamadığı için oy kullanamayacak.
Ulusal Seçim Komisyonunca (INEC), Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, 84 milyon seçmenden 11 milyonunun seçmen kartını almadığı bildirildi.
Nijerya'da anketler, hafta sonu yapılacak devlet başkanı seçiminde iktidardaki Tüm İlericiler Kongresi'nden (APC) mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari
ile Halkın Demokratik Partisi'nden (PDP) Atiku Abubakar'ı güçlü adaylar olarak gösteriyor.
INEC, 16 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimini, oy kullanma işlemine saatler kala güvenlik gerekçesiyle 23 Şubat'a ertelemişti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:05 Kaynak: AA
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