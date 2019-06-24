Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 122 silahlı çete üyesi yakalandı
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Nijerya'da 122 silahlı çete üyesi yakalandı

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 122 kişi yakalandı.

Nijerya'da 122 silahlı çete üyesi yakalandı, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 122 kişi yakalandı.
Kano Eyalet Polis Komiseri Ahmed Iliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini ve bu kapsamda 122 çete üyesinin yakalandığını ifade etti.
Çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını belirten Iliyasu, operasyonlarda çetelere ait 8 silah ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:33 Kaynak: AA
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