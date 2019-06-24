Nijerya'da 122 silahlı çete üyesi yakalandı
1 saat önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 122 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:33 Kaynak: AA
Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 122 kişi yakalandı.
Kano Eyalet Polis
Komiseri Ahmed Iliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini ve bu kapsamda 122 çete üyesinin yakalandığını ifade etti.
Çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını belirten Iliyasu, operasyonlarda çetelere ait 8 silah ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
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