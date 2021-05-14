Nijerya'da 123 mahkuma Ramazan Bayramı affı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolaysıyla 123 mahkum için af kararı çıkarıldı.

Kano Eyalet Valisi Abdullahi Ganduje, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı münasebetiyle farklı suçlamalardan hüküm giyen 123 mahkum için af kararı çıkardığını belirtti.

Ganduje, affedilen mahkumların, giydiği hükümlerine ve cezaevindeyken yaptıkları davranışlara göre seçildiğini ifade etti.

Affedilen mahkumlara yol parası verildiğini kaydeden Ganduje, "Bu güzel ve özel günde ailelerinizin yanında olmanızı istiyoruz." dedi.

Ganduje, mahkumlardan ülkede barış ve istikrar için dua etmelerini istedi.