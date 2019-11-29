Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 13 Boko Haram üyesi öldürüldü
Son Dakika Güncel Nijerya'da 13 Boko Haram üyesi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'da 13 Boko Haram üyesi öldürüldü

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 13 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya'da 13 Boko Haram üyesi öldürüldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 13 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Duguri bölgesinde Boko Haram üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

İliyasu, operasyonda 13 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, birçoğunun da yaralı kaçtığını söyledi.

Operasyonda 4 askerin de yaralandığını kaydeden İliyasu, örgüte ait araç, silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini bilgisini paylaştı.

Borno eyaletinde iki gün önce ordunun örgüte düzenlediği operasyonda 9 örgüt üyesi öldürülmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam, feci şekilde can verdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 20:50:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 13 Boko Haram üyesi öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]