Nijerya'da 137 silahlı çete üyesi yakalandı - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 137 kişi yakalandı.

Kano Eyalet Emniyet Müdürü Habu A. Sani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kano eyaletine bağlı farklı bölgelerde çetelere yönelik operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sani, operasyonlarda 137 çete üyesinin yakalandığını ifade ederek operasyonlarda iki askeri üniforma, silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.