Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 14 Boko Haram üyesi teslim oldu
Son Dakika Güncel Nijerya'da 14 Boko Haram üyesi teslim oldu

Nijerya'da 14 Boko Haram üyesi teslim oldu

1 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda 14 terör örgütü Boko Haram üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya'da 14 Boko Haram üyesi teslim oldu, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda 14 terör örgütü Boko Haram üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno ve Adamawa eyaletlerinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

İliyasu, operasyonlarda, 3'ü üst düzey 14 örgüt üyesinin teslim olduğunu söyledi.

Operasyonlarda pek çok teröristin yaralı şekilde kaçtığını aktaran İliyasu, operasyonda örgüt üyelerine ait çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Ordu son bir haftada 78 rehineyi kurtarmıştı

Nijerya ordusu, son bir haftada, Borno eyaletinde örgüte yönelik düzenlediği operasyonda 78 rehineyi kurtarmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni elebaşı olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana örgütü yöneten Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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