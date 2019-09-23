Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 14 kişi kaçırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Nijerya'da 14 kişi kaçırıldı

23 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Osun eyaletinde 14 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya'da 14 kişi kaçırıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Osun eyaletinde 14 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Osun Eyalet Polis Sözcüsü Folashade Odoro, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletteki Otan-Imesi-IIe kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yolcu otobüsüne baskın düzenlendiğini belirtti.

Odoro, baskında 14 kişinin kaçırıldığı bilgisini paylaştı.

Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirten Odoro, kaçırılanların bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını kaydetti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

Nijerya, Afrika, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılmaz Vural'dan Fikret Orman'a transfer telefonu
Rehabilitasyon merkezinden kaçtı, 18 saat sonra bulundu 43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyede gazetecilere çantasını fırlattı Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 18:54:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 14 kişi kaçırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]