Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 15 Çete Üyesi Ele Geçirildi

Nijerya'da 15 Çete Üyesi Ele Geçirildi

26 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde, ordunun operasyonunda 15 çete üyesi yakalandı.

Nijerya'da 15 Çete Üyesi Ele Geçirildi, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde, ordunun operasyonunda 15 çete üyesi yakalandı.

Ordu adına açıklama yapan Binbaşı Jonah Danjuma, Bayelsa eyaletine bağlı Yenagoa bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 15 çete üyesinin yakalandığını aktaran Danjuma, ayrıca motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Danjuma, operasyonda 4 askerin yaralandığını, silahlı kişilerin kaçırdığı 5 çocuk için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:55 Kaynak: AA

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