Nijerya'da 15 Çete Üyesi Ele Geçirildi
26 dakika önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde, ordunun operasyonunda 15 çete üyesi yakalandı.
Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'nın güneyinde, ordunun operasyonunda 15 çete üyesi yakalandı. Ordu
adına açıklama yapan Binbaşı Jonah Danjuma, Bayelsa eyaletine bağlı Yenagoa bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 15 çete üyesinin yakalandığını aktaran Danjuma, ayrıca motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.
Danjuma, operasyonda 4 askerin yaralandığını, silahlı kişilerin kaçırdığı 5 çocuk için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:55 Kaynak: AA
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