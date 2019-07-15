Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

6 saat önce

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve dua edildi.
Ziyaretçiler, program kapsamında açılan fotoğraf sergisini ziyaret etti.
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini sürdürmeye devam ettiğini söyledi.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini unutmamak için her yıl anma törenleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Ulueren, "Şüphesiz artık FETÖ giderek zayıflayarak bu dünya üzerinden yok olacak." dedi.
Törene katılan Nijeryalı Abdallah Ahmed de Türkiye gibi güçlü ve istikrarlı ülkenin hainler tarafından darbe girişimine maruz kalmasının çok üzücü olduğunu kaydetti.
Darbe gecesinde Türklerin yaşadığı acıları bir Nijeryalı olarak anladığına işaret eden Ahmed, "Nijerya'da güvenlik sıkıntıları nedeniyle insanlar ölüyor. Bu nedenle o gece yaşanan acıları çok iyi anlıyorum. Türkiye'de bir daha öyle kötü bir olay yaşanmaması için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk vatandaşlarından Mehmet Emin Keskin de görüntüleri izledikten sonra durumun ne kadar vahim olduğunu, o gece insanların ne kadar zor durumda kaldıklarını gördüklerini belirterek, "İnşallah bu gibi sıkıntıların ülkemizde tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz." dedi.
Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:01 Kaynak: AA
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