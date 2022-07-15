Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

15.07.2022 14:51
Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi.

Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi.

Büyükelçilik binasında düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya'da yaşayan Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

15 Temmuz şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz'la ilgili görüntüler izletildi.

Büyükelçi Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin üzerinden altı yıl geçtiğini anımsattı.

FETÖ mensuplarının, 15 Temmuz 2016 akşamı Türk milletine ve hükümetine karşı kanlı darbe girişimi başlattığını hatırlatan Bayraktar, Türk devletine ihaneti dahi göze alarak kendilerine verilen yetki ve imkanları savunmakla mesul oldukları halka doğrultan FETÖ mensuplarının hedef ayrımı gözetmeksizin masumların kanını dökmekten geri durmadığını söyledi.

Bayraktar, "Ülkemize yönelik bu büyük tehdidin boşa çıkartılmasında şüphesiz en büyük pay, kendi iradesi üzerinde güç tanımayan, devletini, ülkesini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını ortaya koyan yüce Türk milletine aittir." dedi.

Darbe teşebbüsünün üzerinde 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, FETÖ tehdidin halen sürdüğünü altını çizen Bayraktar, bu hain örgütün sinsi emelleri karşısında, kararlı mücadelenin devamının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

FETÖ'nün Nijerya'nın farklı bölgelerine yayılan ve sinsi emellerini gerçekleştirmekte bir araç olarak kullandığı eğitim ve sağlık sektörlerindeki paravan oluşumlarının izale edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, şunlar kaydetti:

"Son bir yıl içerisinde Nijerya makamları nezdinde yürüttüğümüz gayretle, Nijerya'daki ikamet eden örgüt mensuplarının ülkemize iadelerine yönelik gerekli hukuki zeminin tesis edilebilmesi hususunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır."

Bayraktar, bugün FETÖ'nün Nijerya'daki varlığının büyük bir suç şebekesinin ve küresel tehdidin parçaları olduğu gerçeğinin Nijeryalı muhatapları nezdinde yavaş yavaş da olsa anlaşılmaya başlandığını belirtti.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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