Nijerya'da 17 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da 17 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

07.03.2022 18:13
Nijerya'da 17 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram ile ordu arasında çıkan çatışmada 17 terörist öldürüldü.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram ile ordu arasında çıkan çatışmada 17 terörist öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno Eyalet Ordu Komutanı Christopher Musa, yaptığı açıklamada, teröristlerin, eyaletin Damasak bölgesindeki askeri noktaya saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Musa, bu olayın ardından ordu ile Boko Haram üyelerinin arasında çıkan çatışmada 17 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Ordunun 3 Boko Haram üyesini yakaladığını aktaran Musa, teröristlere ait silah, motosiklet ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Boko Haram, Nijerya, Ordu, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 17 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da 17 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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