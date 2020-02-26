Nijerya'da 171 silahlı çete üyesi yakalandı - Son Dakika
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Nijerya'da 171 silahlı çete üyesi yakalandı

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Akwa İbom eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 171 kişi yakalandı.

Nijerya'da 171 silahlı çete üyesi yakalandı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Akwa İbom eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 171 kişi yakalandı.

Akwa İbom Eyaleti Emniyet Müdürü Imohimi Edgal, basına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda 171 çete üyesinin yakalandığını aktaran Edgal, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Edgal, operasyonlarda silahlı kişilerin kaçırdığı 19 kişinin de kurtarıldığını dile getirdi.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda, bin 460 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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