Nijerya'da 2 bin 753 kişiye bir doktor düşüyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Nijerya'da 2 bin 753 kişiye bir doktor düşüyor - Son Dakika

Nijerya'da 2 bin 753 kişiye bir doktor düşüyor

6 saat önce

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Batı Afrika ülkesi Nijerya'da her 2 bin 753 kişiye 1 doktorun düştüğü ortaya çıktı.

Nijerya'da 2 bin 753 kişiye bir doktor düşüyor, System.String[]

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Batı Afrika ülkesi Nijerya'da her 2 bin 753 kişiye 1 doktorun düştüğü ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Sağlık İçin İnsan Kaynağı Genel Müdürü Shakusi Kadiri, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın hastalıklarla mücadele eden Nijerya'da 74 bin 543 doktorun görev yaptığını söyledi.

Kadiri, "Ülkede 2 bin 753 kişiye bir doktor düşüyor." dedi.

Mevcut doktor sayısının çok düşük olduğuna dikkati çeken Kadiri, ülkedeki doktor sayısının artırılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı, Nijerya, Afrika, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Küçük Ronaldo için yaptığı teklif reddedildi
Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak İstanbul'dan kalkıp Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edildi Koronavirüs Güney Afrika'ya da sıçradı! İtalya'dan gelen yolcuda tespit edildi

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:52:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da 2 bin 753 kişiye bir doktor düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]