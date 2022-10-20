Nijerya'da 2 haftada 31 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda iki haftada 31 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun 6-20 Ekim'de Borno eyaletinin farklı bölgelerinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 31 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Danmadami, 60 teröristin ve onlara lojistik destek sağlayan 10 kişinin de yakalandığını ifade etti.

Danmadami, operasyonlarda 366 teröristin de aileleriyle orduya teslim olduğunu ifade ederek şüphelilere ait 5 telefon, 11 motosiklet ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bugüne kadar ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.