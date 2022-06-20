Nijerya'da 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

20.06.2022 00:07
Nijerya'da 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı.

Nijerya'da Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Kajuru bölgesindeki iki kiliseye silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Aruwan, çok sayıda kişinin de kaçırıldığını ifade etti.

Aruwan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi üzerine bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

Son olarak, 5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Nijerya'da trafik kazası sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika | Nijerya'da trafik kazası sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi
21:35 Aydın'da serinlemek için sulama göletine giren 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti
21:33 İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den iade-i ziyaret! 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor
21:31 Nuri Şahin'in parlattığı Haji Wrigt'a Acun Ilıcalı kancası! Hull City satın almak için teklifte bulunacak
21:25 İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü
19:56 Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
19:56 Paredes'ten itiraf: Messi, Barça'dayken beni öldürmek istedi!
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 00:23:41. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement