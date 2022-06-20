Nijerya'da 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Aruwan, çok sayıda kişinin de kaçırıldığını ifade etti.

Nijerya'da Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Kajuru bölgesindeki iki kiliseye silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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