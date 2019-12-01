Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 2 polis öldürüldü, 7 kişi kaçırıldı
Son Dakika Güncel Nijerya'da 2 polis öldürüldü, 7 kişi kaçırıldı - Son Dakika

Nijerya'da 2 polis öldürüldü, 7 kişi kaçırıldı

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa eyaletinde 2 polisin öldürüldüğü, 7 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya'da 2 polis öldürüldü, 7 kişi kaçırıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa eyaletinde 2 polisin öldürüldüğü, 7 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Adamawa Eyaleti Polis Sözcüsü Suleiman Nguroje, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Mubi bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce saldırı düzenlediğini belirtti.

Nguroje, saldırıda 2 polisin öldürüldüğünü, 7 kişinin kaçırıldığını ifade etti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Nguroje, kaçırılanları bulmak için operasyon başlattıklarını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Nijerya, Adamawa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evini hırsızlardan korumak için kurduğu düzeneğe yakalanan Amerikalı, hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında Meksika'nın ABD sınırı savaş alanına döndü: 21 ölü Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı: Yeniden büyük Türkiye istiyorsanız Yeniden Refah'ta toplanacaksınız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 21:55:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 2 polis öldürüldü, 7 kişi kaçırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]