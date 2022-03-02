Nijerya'da 200 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 200 çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Niger Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Emmanuel Umar, yaptığı açıklamada, 27 Şubat-1 Mart'ta eyaletin farklı bölgelerinde ordunun silahlı çetelere yönelik ortak operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Umar, operasyonlarda en az 200 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda silahlı çete üyelerinin sığınaklarının imha edildiğini aktaran Umar, 100 motosiklet, silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Zaman zaman saldırıların düzenlendiği Niger eyaletinde geçen şubatta, silahlı çete üyesi 11 kişi idama mahkum edilmişti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.