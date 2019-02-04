Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 2018'de 41 Bin Kişi Kanserden Öldü

Nijerya'da 2018'de 41 Bin Kişi Kanserden Öldü

34 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 2018'de 41 bin kişinin kanserden hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da 2018'de 41 Bin Kişi Kanserden Öldü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 2018'de 41 bin kişinin kanserden hayatını kaybettiği bildirildi.

DSÖ Nijerya Sağlık Acil Durum Koordinatörü Clement Peter, başkent Abuja'da "Dünya Kanser Günü" nedeniyle düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, 2018'de ülkede 166 bin kanser vakası tespit edildiğini ve 41 bin kişinin kanserden yaşamını yitirdiğini belirtti.

Peter, ülkede kansere karşı gereken önlemler alınmazsa hastalığın yayılmaya devam edeceğini ifade etti.

Ülkede yaygın olarak meme, rahim ağzı ve prostat kanseri olduğunu kaydeden Peter, halkı, kansere karşı aşı yaptırmaya çağırdı.

Peter, ülkede kanserin yayılma ana sebeplerini, tütün, alkol ve sağlıksız beslenme olarak sıraladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:25 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medical Park Acil Servisinde Skandal! Gelen Hastalardan Muayene Ücreti Talep Edildi, Ödemeyenler Geri Gönderildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin

Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi Adana'da Bir İş Adamı, Muhtarlık Binasında İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 19:59:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 2018'de 41 Bin Kişi Kanserden Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]