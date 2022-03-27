Nijerya'da 2021'de kaybolan askeri jetin enkazı Boko Haram kampında bulundu - Son Dakika
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Nijerya'da 2021'de kaybolan askeri jetin enkazı Boko Haram kampında bulundu

27.03.2022 04:18
Nijerya'da 2021'de kaybolan askeri jetin enkazı Boko Haram kampında bulundu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, geçen yıl radardan kaybolan askeri jetin enkazının terör örgütü Boko Haram'ın kampında bulunduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, geçen yıl radardan kaybolan askeri jetin enkazının terör örgütü Boko Haram'ın kampında bulunduğu bildirildi.

Nijerya Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Borno eyaletindeki Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Örgüt kampına yapılan operasyonda 2021'de kaybolan askeri jetin enkazının bulunduğu ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği aktarıldı.

Borno eyaletinde 31 Mart 2021'de askeri jet Boko Haram'a yönelik operasyon sırasında radardan kaybolmuştu.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütünün 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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Boko Haram, Nijerya, Afrika, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 2021'de kaybolan askeri jetin enkazı Boko Haram kampında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da 2021'de kaybolan askeri jetin enkazı Boko Haram kampında bulundu - Son Dakika
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