Nijerya'da 23 milyondan fazla kişi işsiz - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 23 milyondan fazla kişinin işsiz olduğu bildirildi.

Nijerya İstatistik Ofisinin (NBS) açıkladığı 2020 yılı verilerine göre, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede 23,2 milyon kişinin işi yok.

İşsizlik oranının geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 13,22 olarak tespit edildiği ülkede, bu oran yılın sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 20,6'ya çıktı.

NBS verilerine göre, ülkede 46,49 milyon kişi düzenli bir işe sahipken, 30,57 milyon kişi tam zamanlı bir işte, 15,92 milyon kişi de yarı zamanlı olarak çalışıyor.

Nijerya'da 2020 yılında Kovid-19 tedbirleri ve polis şiddetine karşı düzenlenen protestolar nedeniyle milyonlarca kişi işsiz kaldı.

Ekonomik kriz, yolsuzluk ve güvenlik sorunu istihdamı olumsuz etkiliyor. Ülkedeki yaşam koşulları nedeniyle üniversite mezunları başta olmak üzere birçok Nijeryalı yasa dışı yollarla Avrupa'ya göç etmeye çalışıyor.