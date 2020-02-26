Nijerya'da 25 çocuk ve 6 hamile kadın tutsak evinden kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da 25 çocuk ve 6 hamile kadın tutsak evinden kurtarıldı - Son Dakika

Nijerya'da 25 çocuk ve 6 hamile kadın tutsak evinden kurtarıldı

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Cross River eyaletinde, 25 çocuk ve 6 hamile kadının, "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinden kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'da 25 çocuk ve 6 hamile kadın tutsak evinden kurtarıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Cross River eyaletinde, 25 çocuk ve 6 hamile kadının, "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinden kurtarıldığı bildirildi.

Cross River Eyaleti Emniyet Müdürü Nnamdi Omoni, yaptığı açıklamada, polisin, eyaletin başkenti Port Harcourt'ta bir hamile kadının kaybolması üzerine arama kurtarma operasyonu düzenlediğini belirtti.

Omoni, "Operasyon kapsamında 'bebek fabrikası' tespit ettik. Orada 25 çocuk ve 6 hamile kadını kurtardık." dedi.

Kurtarılanların çoğunun fidyeciler tarafından kaçırıldığını aktaran Omoni, hamile kadınların doğum yaptıktan sonra komşu ülkelerde ve başka eyaletlerde çocuklarının satıldığını kaydetti.

Omoni, olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını ve operasyona devam edildiğini söyledi.

Ülkenin Lagos kentinde geçen sene bir tutsak evine düzenlenen operasyonda 19 hamile kadın kurtarılmıştı.

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Talihsiz kadının sokak ortasında bıçakla gasp edildiği anlar güvenlik kamerasında!
Aşk tuzağı cinayeti nedeniyle aranan kadın yakalandı Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:56:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da 25 çocuk ve 6 hamile kadın tutsak evinden kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]