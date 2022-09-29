Nijerya'da devlet başkanı adayları barış anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Nijerya'da devlet başkanı adayları barış anlaşması imzaladı

29.09.2022 18:44
Nijerya'da devlet başkanı adayları barış anlaşması imzaladı

Nijerya'da, 25 Şubat'ta yapılacak devlet başkanı seçiminde yarışacak 18 aday ve parti başkanları seçim öncesinde barış anlaşması imzaladı.

Nijerya'da, 25 Şubat'ta yapılacak devlet başkanı seçiminde yarışacak 18 aday ve parti başkanları seçim öncesinde barış anlaşması imzaladı.

Eski Nijerya Devlet Başkanı ve Ulusal Barış Komitesi Başkanı General Abdulsalami Abubakar'ın öncülüğünde, başkent Abuja'da düzenlenen barış anlaşması törenine, devlet başkanı adayları, parti başkanları, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Abubakar, törende yaptığı açıklamada, Nijerya'nın demokrasisinin iyi bir yol izlediğini ve yakında ülkenin hükümet değişikliğine şahit olacağını belirtti.

Ülkede, Şubat 2023'te yapılacak seçimlerin barış içinde geçmesini umduklarını ifade eden Abubakar, "Sadece bir Nijerya'mız olduğunu hatırlamalıyız ve her şeyi vatan için yapmamız gerekiyor." dedi.

Abdulsalami Abubakar, ülkede son zamanlarda yalan haberlerin yaygın olduğunun altını çizerek, seçim kampanyası sırasında partilerin ve halkın bu tür haberlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, 2023'te düzenlenecek seçimlerde yaklaşık 100 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor.

Ülkede iki dönem devlet başkanlığı yapan Muhammed Buhari, bu seçimde aday olamayacak.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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