Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Kaçırılanların serbest bırakılması için arabuluculuk yapan Tukur Mamu, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerle hükümet arasında yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırıda kaçırılanlardan 11'i serbest bırakıldı - Son Dakika

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