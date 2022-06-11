Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırıda kaçırılanlardan 11'i serbest bırakıldı - Son Dakika
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Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırıda kaçırılanlardan 11'i serbest bırakıldı

11.06.2022 23:55
Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırıda kaçırılanlardan 11'i serbest bırakıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırıda kaçırılanlardan 11'inin serbest bırakıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırıda kaçırılanlardan 11'inin serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaçırılanların serbest bırakılması için arabuluculuk yapan Tukur Mamu, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerle hükümet arasında yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Mamu, 28 Mart'taki tren saldırısında kaçırılanlardan 5 erkek ve 6 kadının serbest bırakıldığını kaydetti.

Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 46 kişi yaralanmıştı.

Hükümet, saldırının ardından 170 kişinin kurtarıldığını, 146 kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Nijerya ordusu, düzenlediği operasyonlarla 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti.

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Kaynak: AA

Hükümet, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırıda kaçırılanlardan 11'i serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırıda kaçırılanlardan 11'i serbest bırakıldı - Son Dakika
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