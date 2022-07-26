Kaçırılanların serbest bırakılması için arabuluculuk yapan Tukur Mamu, yaptığı açıklamada, teröristlerin rehin aldıklarından 4'ünü daha serbest bıraktığını belirtti.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırıda kaçırılanlardan 4'ü daha serbest bırakıldı - Son Dakika

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